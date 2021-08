Joven fabrica auto con basura para que discapacitados puedan movilizarse

Lamentablemente, en la actualidad no todas las regiones del mundo, sobre todo en los países más pobres, tienen acceso a vehículos que puedan soportar la falta de pavimentación, y sumado a esto además de carecer de recursos para costear la gasolina.

Ante esto, Emmanuel Alieu Mansaray, un estudiante universitario de Sierra Leona, África, no se quedó de brazos cruzados y puso manos a la obra al diseñar una auto que funcionara con energía solar y totalmente ecológico al construirlo hecho de basura y desechos que recolectó el mismo.

