Estudiante se queja porque maestro lo presiona demasiado, lleva una semana de clases

Un estudiante que ya está cansado de las clases y apenas lleva una semana. Se hizo viral el video de un joven que le pide a su maestro que deje de presionarlo porque no lo deja pensar.

Sabemos que el regreso a clases siempre es complicado. Por supuesto, en el ambiente que vivimos actualmente donde algunas de las asignaturas tienen que ser a distancia, seguro mucho más. Pero todo es cuestión de adaptarse ¿no? Bueno, pues un estudiante le dio solo una semana a su profesor y ya estaba cansado de la presión que ejercía, así que decidió hablar con él para hacer algunos cambios.

TE RECOMENDAMOS: "Compañere; me dicen eso y los saco": Denuncian a maestro que critica lenguaje inclusivo

"Alumno de Derecho enfrenta a profesor en plena clase virtual; le reclama por presionarlo", se titula el video en Youtube que muestra a un estudiante llamado Alex García, pidiéndole a su maestro que baje un poco el ritmo de la clase pues se siente demasiado presionado.

"No puedo pensar, me deja en blanco", le explicaba el estudiante a su maestro mientras este no comprendía la solicitud. "No aceptas la presión, tú quieres que venga y te pregunte", decía el profesor.

QUIZÁ TE INTERESE: Andra Escamilla "Compañere" reaparece en redes y aclara video viral

Alex intentó explicar al maestro su situación y aseguró que a él le gusta que sean estrictos con él pero que eso ya era demasiado. "Me gustan los profes estrictos y ejerce demasiada presión y eso que llevo apenas una semana de conocerlo y quien me conozca de aquí, sabe que soy muy buen alumno, soy muy participativo... en serio son muchas ventajas pero con usted no puedo. Su manera de dar la clase no me gusta, no me agrada, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace", concluyó.

El video se corta antes de ver la reacción del maestro ante los comentarios de su alumno pero es evidente, por su última expresión, que se sintió ofendido.

LEE TAMBIÉN: Maestra responde "grosera" examen de alumno, papás piden que la despidan

Los comentarios en el video muestran más el apoyo al profesor que al estudiante, sobre todo porque en una carrera como la de Derecho, la exigencia y presión siempre va a existir.