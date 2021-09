Regina Blandón alza la voz por las personas no binarias y defiende el lenguaje inclusivo

Ya han sido varias las ocasiones en que Regina Blandón ha dado de que hablar por defender a las mujeres, y esta vez no fue la excepción ya que ocupó su voz para dar argumentos a favor de las personas no binarias y al mismo tiempo justificar el lenguaje no inclusivo.

Como bien sabemos en las últimas semanas el lenguaje inclusivo ha dado mucho de que hablar, pues en las redes sociales muchos son los usuarios que están a favor y en contra, incluso hay quienes les parece irrelevante y simplemente aceptan las cosas como son.

