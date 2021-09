Christian Nodal lanza el sencillo “Se terminó lo nuestro” ¿Se lo dedica a Belinda?

Han pasado semanas desde que comenzaron los rumores sobre la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, y aunque cada vez son más las pistas que confirmarían este hecho, lo cierto es que ninguno de los dos ha salido a contar su versión.

Por si fuera poco con lo anterior, recientemente Nodal anunció el estreno de su nuevo sencillo “Se terminó lo nuestro”, en el cual el título y la letra dieron mucho de que hablar pues habla de una ruptura amorosa que al parecer no tiene remedio.

Por supuesto los comentarios de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, ya que muchos comenzaron a especular que no era casualidad que lanzara esta canción, mucho menos luego de los rumores que se han desatado en torno a su ruptura con Belinda en los últimos días.

Cabe recordar que todas las especulaciones sobre el término su relación se dieron luego de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ borrara todas sus fotos, incluyendo las de su prometida en su cuenta de Instagram, además de que ambos artistas dejaron de seguirse.

No obstante con lo anterior, una persona cerca a la pareja aseguró que el viaje a Disney que hicieron con motivo del cumpleaños de la ojiverde fue “la gota que derramó el vaso” para que el compromiso que había entre ellos terminara definitivamente.

Nodal no ha dado declaraciones al respecto, pero este martes se filtró su nuevo sencillo "Se terminó lo nuestro" con lo que probablemente estaría confirmando que la relación con la intérprete de "Sapito" ha terminado y que comenzaran a partir de ahora una serie de canciones dedicadas entre ellos como parte de su despedida.

“Hoy te quiero más que nunca aunque no quiera hacerlo, me da vuelta la cabeza y no puedo entenderlo. Por qué me aferro al acuerdo de lo que no me diste”, es un poco de lo que dice la canción y que muchos han señalado tiene dedicatoria directa a Belinda.

Las posibilidades de que la estrofa anterior tenga sentido son altas, pues como sabrás el lunes, Belinda compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que aparecía sin el costoso anillo de compromiso que le dio Nodal, lo que se suma a las señales que han dado y que sustentarían la idea de su ruptura.

¿Tú qué opinas? ¿Crees que hayan terminado?