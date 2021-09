Lost in Random, un Alice: Madness Madness Returns pero con mucha suerte

Gracias a Electroni Arts y su división de Originals tuvimos oportunidad de asistir a la presentación de Lost in Random, un título de Zoink, creadores de Fe, Ghost Giant y Stick it to the Man! que bien podría pasar como un sucesor espiritual de Alice: Madness Madness Returns por su estilo y que también parece retocado por el propio Tim Burton.

¿Qué es Lost In Random?

Es un juego de acción en tercera persona que mezcla elementos de azar y rol. Suena algo extraño pero incluso el tema de la “suerte” es parte del argumento. El desarrollo de esta entrega por parte del desarrollador sueco ha tardado aproximadamente 3 años y lo han logrado con una plantilla de 80 personas.