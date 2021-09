Disautonomía, enfermedad que padece Yuri como secuela del Covid

Las secuelas del COVID-19 a veces afectan mucho más que la enfermedad. Esto es lo que ha estado viviendo Yuri, quien se contagió hace casi un año y ahora sufre disautonomía. Así lo ha contado ella.

Fue en 2020, cuando Yuri era la conductora del programa de televisión "Quién es la máscara", que se contagió de COVID-19. Sin embargo, las secuelas siguen llegando esporádicamente e incluso ella ha pensado en rendirse, debido al sufrimiento que enfrenta.

Yuri revela tener disautonomía, enfermedad secuela de COVID-19 /

"Me regresaron algunas secuelas del sistema nervioso, estoy bajo tratamiento. Ahora existe esta enfermedad, de verdad yo lo quiero decir públicamente, me volvieron hace tres semanas. Estuve bastante enfermita, gracias a Dios pude detectarlo a tiempo, fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte pero sí muy dificil", comentó.

Esta enfermedad y sus síntomas, han provocado que Yuri tenga momentos depresivos donde incluso ha preferido dejar de luchar. Yuri comenzó a desmayarse así como a tener taquicardia, incontinencia, temblores, ataques de ansiedad y caída de cabello.

