Will Smith presenta al nuevo “príncipe del Rap”, lo sorprende con la noticia

El Príncipe del Rap, conocido en inglés como "The Fresh Prince of Bel-Air", está de vuelta en forma de reboot. Will Smith ha sido el encargado de anunciar al nuevo protagonista. Así le dio la noticia al actor Jabari Banks.

Hace varios meses se anunciaba una nueva versión de "El Príncipe del Rap", serie que le dio la fama internacional a Will Smith cuando apenas era un adolescente de aproximadamente unos 20 años. Ahora, es momento de pasar la batuta a una nueva generación y fue el propio Will Smith el encargado de hacerlo.