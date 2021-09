Big Rumble Boxing: Creed Champions, un juego de boxeo muy especial

Calling Boxing Legends! Check out our new Gameplay Trailer for Big Rumble Boxing: Creed Champions! Available Sep 3, 2021 🥊 #RuleTheRing #BigRumbleBoxing



Pre-Order Now:

Xbox One: https://t.co/v5Mi0YUaBW

Nintendo Switch: https://t.co/urIGzqwaHs

PC/Steam: https://t.co/PQOSpAsddp pic.twitter.com/YEEXeO1IKa