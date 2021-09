Su abuelo falleció hace un año, le dejó su regalo escondido para no perder la tradición

Los abuelos son sin duda, parte fundamental en nuestra vida. Cuando los tenemos en vida, se convierten en nuestros mejores amigos, en nuestros cómplices, en los que verdaderamente nos entienden. Por eso, la historia de esta joven en España se hizo viral porque a pesar de que su abuelo ya no estaba con ella, se hizo presente de una manera muy especial el día de su cumpleaños.

Cris Simó, una usuaria de Twitter, originaria de España, compartió una historia que se hizo viral en los últimos días pues recibió de su abuelo, el mejor regalo de cumpleaños. Pero el detalle iba más allá de lo material pues lo que realmente conmovió es que su abuelo se hizo presente incluso habiendo fallecido hace un año.

Su abuelo le dejó el mejor regalo en su primer cumpleaños sin él /

Como lo contó Cris Simó, su abuelo solía regalarle un libro en cada cumpleaños. El detalle ya era una tradición desde que Cris aprendió a leer. Sin embargo, creyó que este cumpleaños sería diferente pues era el primero que celebraría sin él. Su abuelo falleció pero dejó escondido que ella le había pedido meses antes. Sin duda el mejor regalo.

"Mi abuelo me ha regalado un libro por mi cumple todos los años desde que sé leer. Hoy hemos celebrado mi primer cumple sin él y lo que menos me esperaba era recibir el último libro que le pedí. Pues lo compró y lo dejó escondido antes de morirse. Y hoy me lo han dado. El mejor", dice el tweet que se hizo viral.