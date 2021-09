Joven paga por poner su CV en espectacular, nadie lo contrata

TE RECOMENDAMOS: Oscar Isaac le huele la axila a Jessica Chastain en alfombra roja de Venecia

Chris Harkin compartió a través de su canal de Youtube cómo pagó 400 libras esterlinas (cerca de 11 mil pesos mexicanos) para que su CV apareciera en un anuncio espectacular en la carretera de su ciudad. Esto después de haber mandado 300 copias de su CV a diferentes empresas y no recibir respuesta de ningún lado.

Chris se encontraba desesperado por encontrar trabajo por lo que creyó que sería buena idea aceptar la oferta de su hermana de pagar por un espacio publicitario de varios metros de altura.

"Por favor contrátame. Son recién egresado de la universidad, soy un escritor de contenido con experiencia", dice el espectacular donde Chris posó orgulloso y donde aparecía una foto de él sonriendo y su canal de Youtube para más información.

Pero a pesar de sus buenas intenciones, Chris Harkin sufrió una inesperada respuesta y su inversión se fue prácticamente a la basura pues después de un tiempo de haber instalado su CV en un anuncio espectacular, no recibió ninguna llamada de alguna empresa.

Pagó lo equivalente a 11 mil pesos para que vieran su CV y nadie lo contrató /

Tal vez la falta de número telefónico o más información sobre sus habilidades. Tal vez la foto no tan profesional. Chris Harkin jamás sabrá cómo es que su estrategia no tuvo éxito. Eso sí, ahora que se hizo viral, tal vez alguien por ahí lo logre ver y decida llamarlo. O tal vez no...