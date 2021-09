Novia prohíbe a su prometido que lleve a su hija a su boda: "Es su error, no el mío"

No quería niños en su boda pero cuando ella contó su historia, nadie se esperaba que también se refiriera a la hija de su prometido. Una mujer se hizo viral por no querer que su hijastra de tres años de edad fuera a su boda.

Bien dice el dicho que "uno también se casa con la familia" y cuando se trata de parejas con hijos, hay que tomar en cuenta que aceptas el paquete completo. Esto no significa que tengas que tomar el papel de madre o padre de los niños pero por supuesto, tu pareja esperaría que tuvieras una buena relación con sus hijos. Sin embargo, a una novia en redes sociales no pareció importarle y decidió prohibir que la hija de su prometido fuera a su boda.

La novia se enojó porque su prometido quiere llevar a su hija a su boda / quavondo / Getty Images

Los hechos fueron relatados por el sitio británico Metro. La mujer entró a un grupo de Facebook para pedir ayuda para hacer sus invitaciones de bodas. Sin embargo, el tema cambió cuando la mujer no solo pidió una regla muy específica de no incluir niños (ni siquiera su hijastra), sino que también se refirió a la hija de su prometido con groserías.

La novia esperaba que le dieran consejos de cómo lograr no invitar a la hija de su prometido. Por supuesto, todos se fueron en su contra y no recibió la respuesta que ella esperaría.

"¿Cómo le digo a mi prometido que no quiero a su hija en nuestra boda? Puse 'no niños' en las invitaciones así que pensé que él entendería el punto, pero él sigue mencionando que ella irá. Ella tiene tres años, me estoy casando con él, no con su pequeño demonio. Es su error no es el mío", dijo la mujer en la publicación de Facebook donde fue seriamente criticada.