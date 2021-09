Pareja manda factura por 4,700 pesos a los invitados que no asistieron a su boda

En la vida hay que aprender a decir que no, porque después podría ser contraproducente, o al menos esta esta es la enseñanza de la historia que te contaremos a continuación.

Resulta que Doug y Dedra Simmons decidieron celebrar su boda en el Royalton Resort en Negril, Jamaica, este era el lugar de sus sueños, por lo que decidieron pasar el tiempo ahí junto a las personas más especiales de su vida.

También puedes leer: Belinda comparte por descuido que sí se caso con Christian Nodal, foto lo confirma

En cuanto eligieron el destino, no tardaron en mandar las invitaciones, por lo que la mayoría contestó que iría sin ningún problema.

Pero resulta que al llegar el día, los confirmados dejaron plantados a los novios, dejándolos no solo con los lugares vacíos, también con gastos económicos que se pudieron evitar si les hubieran dicho que no asistirían.

"Cuando regresamos, no dijeron nada", dijo Simmons. “Y siento que ese fue un problema real porque lo hubiéramos entendido si nos hubieran dicho que no podían asistir. Pero no llamar, no presentarse... eso era un problema".

Quizá te interese: Cynthia Rodríguez brilla en vestido blanco, ¿ya está lista para su boda con Carlos Rivera?



La pareja aseguró en ningún momento los invitados les avisaron que no irían y tampoco les ofrecieron una disculpa.

Ante esto, los novios decidieron enviar una factura de 240 dólares (poco más de 4,700 pesos al tipo de cambio actual) a los invitados que no se presentaron a su boda y ahora dicen que han recibido algunas disculpas, indicando que fue un "momento de enseñanza".

La publicación se volvió viral y provocó debates en ambos lados. "No se ofendan cuando les envíe esta #factura. Se verá algo así. Lo enviaré por correo electrónico y correo certificado... en caso de que no reciba el correo electrónico #PettyPost".