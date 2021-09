Elotero se cae y pierde mercancía, en redes lo buscan para apoyarlo

Don Cayetano Gaspar, un elotero de Monterrey recibió un generoso regalo de parte de la comunidad de internet luego de su triste historia que se hizo viral. El elotero se cayó, perdió su mercancía y tuvo varias quemaduras y heridas. Sin embargo, al final todo terminó en una historia muy feliz.

En Facebook comenzó a circular el video de Don Cayetano. El elotero intentaba subir una calle muy inclinada y con fuerza empujaba su carrito. Sin embargo, como lo relata la persona que captó a Don Cayetano en su cámara de seguridad, este resbaló con agua con jabón que estaba en la calle, provocando que terminara en el piso y su triciclo con elotes se volteara por completo.

Elotero cae y pierde toda su mercancía, usuarios lo buscan para ofrecerle ayuda económica /

Don Cayetano intentó levantar el triciclo pero otra vez resbaló, provocando heridas y quemaduras por su mercancía del suelo.

"Quisiera saber si alguien conoce a este señor que sube a vender elotes a la colonia Altamirano , ayer se resbaló por agua con jabón que tiran algunas señoras sin drenaje me imagino, el punto aquí es que lo estamos buscando para ayudarle con algo de dinero para que vuelva a surtir sus elotitos , aparte de que se le cayeron sus elotes él se quemó con el agua caliente. La verdad no he querido ver el video por que me da mucha tristeza , si alguien lo conoce mándenme mensajito por favor", escribió la usuaria de Facebook Abigail Olarazan en el video que publicó.

El video alcanzó más de 1 millón de reproducciones en tan solo dos días y luego de varias personas que vieron el video, pudieron dar con el paradero de don Cayetano, quien sufrió heridas en sus rodillas y en un brazo.

Elotero que se cayó y perdió su mercancía sufrió heridas y quemaduras en brazos y rodillas / Internautas lograron comunicarse con su hija quien facilitó un número de cuenta para aportaciones. Hija de elotero que se cayó y perdió su mercancía compartió un número de cuenta / Además, publicó fotos de cómo quedó su papá luego del incidente y subió un video aclarando que todo lo recaudado iba directamente a su padre. Don Cayetano se quemó el brazo y sufrió raspaduras en las rodillas. Afortunadamente está recuperándose pero por el momento no podrá trabajar pues no puede sostenerse del todo. El elotero agradeció a todos por el apoyo y a pesar de las críticas que ha recibido por algunos internautas, él asegura que todo el dinero que está recibiendo lo utilizará para su tratamiento y la reparación de su carrito de elotes.