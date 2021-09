Raquel Bigorra habla por primera vez de su 'traición' a Bisogno

Todos recuerdan las fuertes acusaciones que realizó Daniel Bisogno en contra de Raquel Bigorra, dejándola mal parada con el público mexicano, quienes no dudaron en tacharla de traicionera sin embargo, y después de un largo tiempo la conductora ha decidido contar su verdad.

Fue durante una recientemente entrevista en YouTube con Gustavo Adolfo Infante que Bigorra se sinceró sobre la supuesta traición qué le habría hecho a su ex compadre Bisogno.

Raquel rompió el silencio ante las cámaras de El minuto que cambió mi destino cuando Gustavo Adolfo le cuestionó si realmente era el monstruo o la bruja escaldufa que traiciona a sus compadres y les das puñaladas por la espalda, a lo que la conductora respondió que fue víctima de una “campaña muy sucia” de parte de quien creía su amigo.

“Fue muy fuerte lo que viví y totalmente inesperado, sobre todo porque tú dices bien la palabra. Compadres. Éramos de ida y de vuelta, fue un momento que me sacudió totalmente porque alguien hace una acusación con tanto dolo, sin pruebas y durante tanto tiempo", respondió entre lágrimas.

Además, hizo mucho hincapié en que tal campaña en su contra de debía a la verdadera orientación sexual de Daniel, misma que siempre ha querido ocultar, formando esta cortina de humo, y negó que ella haya tenido algo que ver con la filtración de la información.

“Hay que entender, si algo te duele o te hicieron... ¿agarrar un micrófono y un mes estar hablando de eso para esconder otra cosa? que además nos la escondía a nosotros también. A mí no me interesa que me den cuentas, si es o no es, si le gustan las muchachas o muchachos, no lo iba a dejar de querer", añadió Raquel.

Además, contó que para hacer el show mediático más grande, Bisogno la amenazó en Twitter con revelar el nombre de un supuesto amante de la conductora, confirmando que los que se sintieron más que traicionados fueron ella y su esposo: “Lo que pasó es que me aventaron a mí. Un día leí un tuit donde puso que mi marido me engañaba... ya era, 'queremos destruir no tu vida, sino tu matrimonio' y más personas se subieron al barco y hasta me pidieron disculpas... me lincharon", dijo con lágrimas en los ojos.

Por cierto hay que avisarles a los que venden y a los que compran , qué hay material disponible de amantes candentes. Uno de los dos que venden tiene amante y la que compra también. A las pruebas me remito. Sorpresas te da la vida! 😜 — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) June 18, 2019

Hace algunas semanas, Bigorra también se declaró la victima perfecta durante una entrevista para Chisme No Like con Elisa Beristain y Javier Ceriani, pues aseguró que todo fue “taparle el ojo al macho”: "Fue muy fuerte porque la campaña mediática no fue ni un día ni dos. Era diario y claro, el resto de los programas también retomó la historia, era muy atractiva, como una telenovela: Los amigos y compadres perfectos. La comadre, quien parecía ser buena persona, lo apuñala por la espalda y lo traiciona".

¿De qué se le acusó?

Fue durante una emisión del programa Ventaneando que Bisogno confesó que atravesaba un divorcio de la madre de su hija, Cristina Riva Palacio, y acusó a la conductora de haber vendido sus intimidades a una revista. Claro esta que la periodista Paty Chapoy defendió a su compañero, y acusó a la cubana de no solo esta supuesta filtración de información privada, sino que también lo había hecho con varios famosos en el medio.

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo, la conductora también habló de sus inicios en la carrera de la televisión y su rivalidad con Ailyn Mujica la conductora de suelta la sopa pues Raquel terminó casada con dos de sus ex.

Bigorra confesó que luego de mucho prepararse, entró al CEA de Televisa donde le tocó compartir las clases con actrices como Sabine Moussier y Alessandra Rosaldo. Años más tarde se cambiaría a TV Azteca, donde fue conductora titular en Venga la Alegría.

Sobre su rivalidad con Ailyn Mujica, confesó que nunca fue en busca de los ex de la actriz, y aseguró que todo lo que ocurrió con ella fue obra del destino.