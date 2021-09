Carlos Rivera se niega a hablar de Cynthia Rodríguez en televisora y los rumores no paran

Sin duda, Carlos Rivera es uno de los cantantes más talentosos y queridos de México, su potente voz y la presencia que tiene en los escenarios le han servido para que le propongan ser el representante de varios proyectos no solo en la televisión también en el cine.

Respecto a lo anterior, hace unas semanas circuló la noticia de que Rivera había rechazado interpretar a Vicente Fernández en la serie biográfica que están haciendo sobre él.

Sin embargo, en una entrevista, el cantante negó rotundamente haber recibido dicha invitación, y aunque así hubiera sido, dijo que nunca aceptaría un papel en donde tuviera que hacer la biografía de un personaje muy conocido.

“No, ni siquiera me invitaron, no, no sé de dónde lo sacaron. Mira, me han invitado realmente a todas las series o películas de algunos artistas que ya han salido, pero la verdad es que no, no es algo que me gustaría hacer, yo creo que hay gente que tiene mucha preparación para hacerlo, y no, no son proyectos que a mí me llamen la atención mucho, la verdad. No aceptaría ningún papel que tenga que ver con un artista ya conocido, porque no”.

Además de eso, en la entrevista que le hicieron diversos medios de comunicación al salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no podía faltar la pregunta sobre su vida privada, en especial de la relación amorosa que sostiene con Cynthia Rodríguez.

Y como era de esperarse el cantante aunque reaccionó amablemente ante los cuestionamientos, todo el tiempo evadió las respuestas en torno a la relación que sostiene con la conductora de Venga la Alegría.

Tan se negó a hablar del tema que aseguró que si se casaba con la también cantante nadie se enteraría, pues sería algo oculto para todos. “Ya saben que de eso no hablo… mira, cuando pase ni se van a enterar, así te lo digo", comentó.

La falta de claridad en torno a lo que sucede con su relación, ha hecho que muchos especulen sobre la orientación sexual del intérprete, e incluso han circulado rumores de que el romance podría ser “falso”.

Pero aunque estos “chismes” estén a la orden del día, lo cierto es que ambos cantantes en diferentes ocasiones han dejado saber que están bien, estables y felices.

