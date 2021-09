Influencer no asignará género a su bebé para que elija su identidad con libertad

Cada vez son más las personas que han decidido romper el silencio y declararse género no binario, y también son cada vez más los padres que comienzan apoyar estos movimientos, como el caso de una pareja de influencers que decidió no poner un género en especifico para su hija.

Se trata de la brasileña Bianca Andrade y Bruno Carneiro, conocido en las redes sociales como Fred, quienes han causado una batalla entre varios internautas al compartir en Instagram la forma en la que están criando a su pequeño hijo Cris.

Bianca Andrade dio a conocer que criarán a su bebé sin un género definido, a pesar de que nació en el cuerpo de un varón para permitir que Cris decida su identidad “cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo”.

"Fred y yo hablamos mucho de ello. Pretendemos transmitir la libertad, el respeto, el equilibrio y la autenticidad. Claro que siempre idealizamos muchas cosas, pero yo quiero que sea libre en todos los ámbitos de la vida sobre todo", comentó Bianca durante una entrevista.

Por su parte, Fred comentó que han elegido el color morado como el predominante para la decoración de su habitación y la ropa que portará, señalando que es el favorito de la pareja: “Para nosotros no importa si nace un niño o una niña. Por eso elegimos el morado para su habitación y su vestimenta, que es una mezcla de rosa y azul. Es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color, así que fue perfecto”, compartió el influencer.

¿Qué los llevó a tomar esta decisión?

Al ser cuestionados sobre el motivo que los llevó a tomar esta decisión, la pareja argumentó que fue la revelación de la hermana de Fred, quien se identifica como persona no binaria.

“Cuando nos enteramos del embarazo estábamos superemocionados y queríamos hacer de todo, incluso un festejo para cuando supiéramos el sexo de Cris. Cuando le contamos eso a mi hermana, ella dijo: ‘¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?’. Ella me dijo esto de una manera muy ligera y me hizo pensar”, sostuvo el youtuber.

La elección de la pareja de crear Cris sin limitaciones de género ha generado bastante controversia en los usuarios de Internet, mientras unos aplauden la “mente abierta” que muestran, otros más están en contra de esta forma de educar.