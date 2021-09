Por primera vez, Tabata Jalil revela detalles de su divorcio

Una de las reporteras más queridas de la televisión mexicana es Tabata Jalil, su talento y carisma la han llevado a consolidarse profesionalmente en TV Azteca, una de las cadenas televisivas más importantes del país.

Aunque pareciera que la vida es perfecta para esta mujer, lo cierto es que en el amor no le ha ido bien, pues hace poco contó por primera vez las razones por las cuales se divorció.

Fue durante el programa ‘Quiero cantar’ que Jalil abrió su corazón para hablar de su separación, así como de otros aspectos de su vida privada.

Por supuesto que a muchos sorprendió esto, ya que ella nunca había contado algo al respecto de su situación sentimental, de hecho, reveló que estuvo casada durante cinco años y que decidió ponerle fin al matrimonio porque su ex marido la quería controlar. "Me di cuenta que no era el indicado porque quería controlarme”.

Según contó Tabata, pese a haber querido a esa persona enormemente, se dio cuenta de que fue un error casarse con ella luego de sostener una conversación en la que ella expresó sus deseos de ser madre, pero la reacción que tuvo su entonces pareja la desilusionó y abrió los ojos a la realidad.

Asimismo, señaló que al momento en que ella externo su deseo de ser madre, él reaccionó mal e incluso le dijo que si quería serlo tendría que ser por inseminación artificial, para luego declarar toda una lista de cosas que no está dispuesto a hacer para apoyar en la crianza del bebé.

A pesar de los altibajos emocionales por los que ha pasado, ahora Tabata se encuentra feliz, ya que aseguró que en este momento sostiene una relación con un extranjero.

"Estoy feliz, está complicado porque él es un extranjero, entonces a veces tiene que viajar mucho, y de repente no está aquí. Pero fue la persona con la que pude hacer click. Nunca pude hacer click con un mexicano, fue muy difícil, me veían como una competencia latente".

