Britney Spears anuncia su compromiso con su novio Sam Asghari

A través de su cuenta de Instagram, Britney Spears compartió su compromiso con Sam Asghari en un video donde se deja ver sonriente y emocionada. En este, Sam la graba mientras ella presume el enorme diamante en su mano mientras besa a su novio.

TE RECOMENDAMOS: Drake Bell publica foto con su hijo y después se arrepiente

"No puedo creerlo", dice Britney Spears en la descripción de la publicación que cuenta con casi tres millones de likes en menos de un día. Por su parte, Sam Asghari compartió una foto besando a Britney Spears mientras ella enseña el anillo a la cámara, simulando una Britney señal.

Britney Spears y su compromiso con el actor Sam Asghari /

Britney Spears recupera su vida, su padre renuncia a su tutela

En 2008, Britney Spears perdió el control legal de su vida y comenzó a vivir bajo la tutela de su padre Jaime Spears. Britney Spears dejó de tomar decisiones financieras, personales y de salud pues toda la responsabilidad de su vida dependía de su padre. Esto después de un par de años donde era evidente un deterioro en su salud mental que para su familia, ponía en riesgo la propia vida de Spears.

Sin embargo, estos últimos años, Britney Spears, de 39 años de edad, se encontró en una lucha legal en contra de su padre para poder recuperar su vida. Britney Spears acusó en varias ocasiones a su padre de tener un control excesivo sobre ella y describió su tutela como un sistema "abusivo y controlador".

QUIZÁ TE INTERESE: Britney Spears se emociona con su primer iPad y conmueve a las redes sociales

"He estado en negación. He estado en estado de shock. Estoy traumatizada. Sólo quiero recuperar mi vida. No estoy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada, es una locura. Y estoy deprimida [...] Quiero poder casarme y tener un bebé. Por la tutela no puedo casarme ni tener bebés. Tengo un DIU dentro de mí, pero este llamado equipo no me deja ir al médico para sacarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien", declaró hace unos meses a la corte para recuperar su independencia.

Ahora, Jamie Spears, padre de Britney Spears ha aceptado dejar la tutela de su hija no solo por la polémica que acusa al empresario de tomar parte de su fortuna para su bien personal sino porque considera que una batalla legal no es lo mejor para la salud mental de su hija.

LEE TAMBIÉN: Britney Spears asegura que su padre le exigió 2 millones de dólares para renunciar a su tutela

Apenas una semana después de esta noticia, Britney Spears anunció su compromiso con Sam Asghari. Lo siguiente que no sorprendería sería el anuncio de un embarazo pues ella misma ha confesado lo mucho que quisiera tener un tercer hijo.