Hailey y Justin Bieber viven incomodo momento por Selena Gomez

La pareja formada por Justin Bieber y Hailey Bieber se ha visto envuelta en diversas controversias desde que anunciaron su compromiso, y el fantasma que parece atormentarlos a donde quiera que vayan es el de Selena Gomez.

Y aunque todavía estamos conmovidos por la Gala del Met, no todo fue color de rosa par la pareja antes mencionada, pues un vídeo de TikTok muestra a los fans de Selena, gritando su nombre mientras Justin y Hailey desfilaban en la alfombra roja.

TE RECOMENDAMOS: Justin Bieber denuncia una conspiración contra él para hacerle parecer enfermo

En el video viral se puede ver a Bieber y Baldwin predispuestos a posar para los fotógrafos, mientras se les ve subiendo los escalones del Met, pero la situación se tornó muy incómoda cuando varios de lo asistentes empezaron a corear el nombre de Selena a todo pulmón.



Durante el vídeo, que ha sido visto más de 250.000 veces, se puede escuchar por parte de los mismo fanáticos lo “incómodo” que debe ser la situación pues se observaba a la pareja sin alguna reacción.

La actitud de la pareja durante toda la alfombra desato polémica, pues a algunos fans les llamó bastante la atención¡ que Justin “ni siquiera” tomará la mano de Hailey, siendo que justamente ese día celebraban su tercer aniversario de matrimonio.

Recordemos que a principios de año, Hailey publicó su propio mensaje afirmando que no iba a permitir que las "fantasías delirantes" de unos "desconocidos" afectaran a su relación de pareja. Además, Justin defendió a su esposa de una fan que instó a la gente a intimidar a Baldwin.

TE PODRÍA INTERESAR: ¡Sin rencores! Hailey Bieber muestra de forma sutil su apoyo a Selena Gómez

Algo que tampoco pasó desapercibido fue que el cantante colocó tiernamente sus manos sobre el vientre de su esposa, mientras ambos posaban para las cámaras, pero por el historial de rumores sobre un posible embarazo, Hailey retira las manos del intérprete con una risa nerviosa.

En respuesta al clip, la prima de Hailey, Ireland de 25 años, respondió a los haters con un emoji de risa y llanto, escribiendo: "Son una de las parejas más felices y enamoradas con las que he tenido la oportunidad de estar. No se preocupan por ellos".

Justin y Hailey Bieber en la Gala Met 2021 / Shearer y WireImage vía Getty Images

Selena en contra de este tipo de actos

Pero no sólo la pareja parece haber superada la relación anterior de Justin, pues la propia Selena Gomez ha comentado que quiere que todo el mundo sea más amable con Hailey: “Nunca estoy de acuerdo con que las mujeres depriman a otras mujeres. Por favor, sé amable con todo el mundo, no me gusta ver a la gente faltar al respeto a los demás, así que por favor no lo hagas”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Hailey Bieber está embarazada? Esto es lo que sabemos