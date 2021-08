¡Sin rencores! Hailey Bieber muestra de forma sutil su apoyo a Selena Gómez

Por lo que te compartiremos a continuación, todo parece indicar que por fin quedaran las cosas claras al momento de demostrar que entre Hailey Bieber y Selena Gómez no hay ningún rencor.

Y es que varias han sido las acciones que ha tomado la esposa de Justin Bieber que dejan en claro como se siente respecto al trabajo que hace Selena, como por ejemplo, fue muy notable lo que hizo luego de que la revista Elle publicara una foto de la cantante en la portada de su edición de septiembre la semana pasada y la modelo le mostrara su apoyo al darle like a la publicación.

Lo anterior no ha sido lo único, pues en marzo Hailey le dio like a una foto de Selena haciendo un Cover de Vogue, también le dio manita arriba a la foto en donde se encontraba celebrando el lanzamiento de sus singles de rare en 2019, además de ponerle un corazón a la instantánea en donde se le ve a la interprete de ‘Lose You to Love Me’ preparándose para los American Music Awards.

Aunque lo anterior son acciones “positivas” lo cierto es que en el momento en que Selena estrenó su canción ‘Lose You to Love Me’ se generaron especulaciones sobre la reacción de Hailey, y es que algunos usuarios de las redes sociales aseguraron que había lanzado una indirecta al publicar una foto de la canción de Summer Walker I’ll Kill You.

Al respecto, Hailey dejo claro que las interpretaciones que se habían hecho después de la publicación que compartió no estaban relacionadas al éxito de Selena, de hecho, dijo que era “una tontería” y una “completa mi*rda”.

Ante eso, Selena también pareció responder a esos rumores durante un Instagram Live. "Estoy muy agradecida por la respuesta de la canción. Sin embargo, nunca toleraré que las mujeres lastimen a otras mujeres", dijo en ese momento. "Así que por favor sean amables con todos”.

Durante una entrevista de 2019 con British Vogue, Hailey habló sobre la "toxicidad" que puede venir con las redes sociales.

"Creo que las redes sociales son un caldo de cultivo para la toxicidad y las personas crean falsos dramas entre mujeres y tratan de poner a las mujeres en contra de las demás y crear estas narrativas que son simplemente... tóxicas. Creo que eso tiene que cambiar y eso tiene que terminar ", dijo.

Y luego agregó: "Creo que es necesario que haya más personas con plataformas que se unan y se digan entre sí, 'matemos la conversación, matemos el drama falso, aplastemos todas estas cosas, sigamos adelante con las cosas. No le demos a la gente una razón para avivar el fuego y crear drama y ser groseros unos con otros".

