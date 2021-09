Ninel Conde habla por primera vez sobre las cirugías a las que se ha sometido

A muchos sorprendió que después de varios años, Ninel Conde rompiera con los rumores y hablara por primera vez sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido tanto en el rostro con en el cuerpo.

Y es que a través de sus historias de Instagram, la actriz mexicana confesó que se había sometido a diversas cirugías plásticas para mejorar su aspecto físico.

También puedes leer: Hombre decide operarse y tatuarse todo el cuerpo para convertirse en un orco

/ Instagram/ ninelconde

No obstante con la revelación anterior, también dio algunos consejos a sus seguidores sobre el tema. Además, prometió que constantemente estaría compartiendo el nombre de los mejores cirujanos para quienes quieran someterse a dichos tratamientos y quedar como ella.

“Hola mis hermosos y hermosas. Bueno, pues les cuento… Ya saben que a mi pues siempre ha sido el tabú de qué si me he hecho cirugías, que si muchísimas… Claro, si me he hecho mis arreglitos, pero no tantos como piensan”.

A su vez, aseguró que de ahora en adelante investigará y compartirá cuales son las mejores opciones de doctores para que sus fans asistan con médicos certificados y seguros que les den los resultados que deseen.