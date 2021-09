Patrick Dempsey, acusado de aterrorizar al elenco de ‘Anatomía de Grey’

La muerte de su personaje en 2015 dejó una incógnita sobre la verdadera razón de sus salida, por lo que Hollywood Reporter publicó un extracto del libro que citaba al antiguo productor ejecutivo de la serie, detallando cómo Dempsey "aterrorizaba el plató" durante las últimas temporadas.

"Había problemas de recursos humanos. No era sexual de ninguna manera. Era una especie de terror en el plató. Algunos miembros del reparto tenían todo tipo de TEPT con él. Tenía ese control en el plató en el que sabía que podía parar la producción y asustar a la gente", asegurando que el actor no quería estar más en la serie.

Además, el libro revela que Patrick tenía serios problemas con Shonda Rhimes, la creadora y antigua directora de la serie, y cuando las cámaras no estaban rodando, los dos estaban "a la greña". Además de Ellen Pompeo, quien estaba "frustrada" con Dempsey al final de su etapa en Anatomía de Grey.

"Se enfadaba porque él no trabajaba tanto. Le gustaba mucho que las cosas fueran justas. No le gustaba que Patrick se quejara de que 'estoy aquí demasiado tarde' o 'he estado aquí demasiado tiempo' cuando ella tenía el doble de escenas en el episodio que él", dijo la ex coproductora ejecutiva y guionista Jeannine Renshaw.

Recordemos que el actor abandonó repentinamente la serie en la temporada 11 y afirmó que quería pasar más tiempo con su familia, pero fue hasta las declaraciones de que afirmó que Shonda tuvo que dar a la cadena una solución definitiva: que se fuera él o que se fuera ella. Un miembro anónimo del equipo defendió el comportamiento de Patrick y habló de lo solo que se sintió durante su última temporada: "Su comportamiento no era el mejor, pero no tenía dónde ir. Se sentía tan miserable. No tenía a nadie con quien hablar", dijo la persona.