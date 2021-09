¿Hailey Bieber es maltratada por Justin? Esto es lo que confesó en una entrevista

Una de las parejas que más ha dado de que hablar en el último año, es la de Hailey y Justin Bieber, y no solamente por el pasado que involucra a Selena Gómez y que siempre los persigue, sino porque se han desatado rumores en donde se asegura que el intérprete de ‘Stay’ maltrata a quien ahora es su esposa.

Algunos medios de comunicación e incluso algunos usuarios de la red se han encargado de compartir videos y fotografías en donde supuestamente Justin está maltratando ya sea física o verbalmente a Hailey.

Respecto a lo anterior, Justin nunca salió a desmentir dichas afirmaciones y Hailey permanecía en silencio, o al menos hasta ahora, ya que en una entrevista que le hicieron recientemente dio varios detalles acerca de cómo es la relación con su esposo y si es que la maltrata.

La confesión salió a relucir en una grabación que la modelo de 24 años hizo con Demi Lovato, ahí habló sobre su matrimonio y las acusaciones de sus fans.

“Tienes que saber cuál es la verdad detrás de todo”, dijo Hailey durante el episodio. “Hay tantas historias que circulan sobre mí, sobre él, sobre nosotros juntos. Hay una gran historia que dice: 'Justin no es amable con ella y la maltrata'. Está tan lejos de la verdad. Es todo lo contrario", puntualizó la modelo.

Además dijo: “Realmente tengo la suerte de decir que estoy con alguien que es extremadamente respetuoso conmigo, que me hace sentir especial todos los días. Entonces, cuando veo lo opuesto a eso, digo '¿Eh?' Y todos los que nos conocen personalmente dirán lo mismo".

La nativa de Arizona agregó que tales afirmaciones negativas no podrían estar más lejos de la verdad porque la pareja “literalmente nunca ha estado más obsesionada el uno con el otro” y se divierten mucho juntos.

"Para ser honesta, es mi mejor amigo, así que a veces ni siquiera tienes que decir nada", señaló Hailey sobre la estrella del pop canadiense. "A veces puedes simplemente estar allí".

Por otra parte, Hailey comentó que se está acostumbrando a que la “reconozcan como la esposa de alguien famoso”.

“Cuando te casas con alguien que es muy conocido, también aceptas que muchas veces la gente dirá 'Oh, sí, esa es la esposa de bla, bla, bla'”, agregó la joven en ese momento.

“No me molesta. Me molesta cuando la gente trata de darle la vuelta y dice: 'La gente no sabría quién eres si no fueras su esposa' porque no estoy de acuerdo, lo siento, pero no estoy de acuerdo".

“Al final del día, no me molesta cuando alguien dice: 'Oh, eres la esposa de Justin'. Yo pienso '¡Sí, soy la esposa de Justin!' porque ¿dónde está la mentira?".

