Tiktoker critica a Andra por no saber usar lenguaje inclusivo en lengua de señas

Andra Escamilla, la persona no binaria que se hizo viral en redes sociales por pedir que respetaran su pronombre y que se dirigieran a ella como compañere volvió a dar de que hablar al intentar usar el lenguaje inclusivo en la lengua de señas, y ser duramente criticada por un experto en el tema.

Andra se ha dedicado a realizar videos en TikTok en los que intenta promover la pluralidad, diversidad y sobre todo el 'lenguaje inclusivo', pero esta vez parece que las cosas no marcharon a su favor y fue tachada de dar información falsa en un vídeo dónde responde cómo se traducen los pronombres él, elle en lengua de señas, haciéndolo de forma incorrecta.

Fue el usuario @historias_sin_sentidos de la plataforma de TikTok quien es experto en lengua de señas, publicó un video dirigido a Andra en el que la corrigió al asegurar que los pronombres 'neutros' o 'incluyentes' sólo existen en lenguas orales.

En el vídeo se observa al hombre explicar que su vídeo no es para atacar a la comunidad LGBT, sino para dar la información acertada sobre este tipo de lengua: “Primero quiero decirles que esto no es en contra de la comunidad LGBT, les tengo mucho respeto. Esto es en defensa de la comunidad sorda”, comentó el tiktoker.

Debido a lo expresado párrafos arriba, el chico no dudo en mostrar su inconformidad contra Andra por haberse tomado el "derecho de modificar la lengua de señas":

“¿Por qué imponer el español sobre las lenguas de señas? Los pronombres existen dentro de las lenguas orales, pero dentro de las lenguas de señas no existen. Por lo que veo, el español es tu primera lengua pero no lo es la lengua de señas, son dos cosas diferentes… no es tu derecho el modificar esta lengua”, explicó el tiktoker.

El tiktoker continuó analizando letra por letra lo que había intentado decir la 'compañere', y para finalizar su vídeo, señaló todos los errores que tuvo y le pidió tener mayor respeto y responsabilidad, pues muchas personas siguen su contenido.

Pero al parecer Andra no se tomó muy bien que fuera corregida, pues en otra publicación, el experto en señas compartió que Andra lo había bloqueado, e hizo hincapié en que hay que tener respeto por las diversidades y preguntar primero.