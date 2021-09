Crean piñata de “compañere” y se vuelve viral en las redes sociales

Una vez más, la piñatería Ramírez hizo de las suyas, esta vez al crear una piñata en la cual representaron a Andra Milla, la persona no binaria que se hizo viral en las redes sociales, luego de que pidiera a los estudiantes de su clase que no la llamaran ‘compañera’, sino “compañere”.

La piñata se compartió miles de veces en diferentes plataformas digitales, y como era de esperarse los comentarios negativos no se hicieron esperar, ya que muchos usuarios de la red aseguraron que hacer algo como eso significaba contribuir al bullying mediático de la persona no binaria.

También puedes leer: ¡Vuelve a sorprender! Elliot Page incursiona en la música y presenta su primer EP



Por otra parte, hubo quienes tomaron el diseño de la piñata con humor y no paso a mayores, ya que no lo consideraron ofensivo.

En las fotos que ya circulan en internet, se puede ver una piñata en forma de persona con vestido rosa sosteniendo dos carteles en los que se puede leer: “no soy tu compañera, soy tu compañere”.

Además de lo anterior, la piñatería Ramírez no dudo ni un momento en acompañar las fotografías con la siguiente frase: "Habemus piñata Por que! "No soy tu compañera ,soy tu compañere" No soy tu piñata soy tu piñate sin miede al exite respeten sobrines!”.

Quizá te interese: Diego Luna promueve el lenguaje inclusivo y así lo demuestra en su nueva serie



Como dato extra te comentamos que Andra ha dado mucho de que hablar en los últimos días, pues hace poco compartió un nuevo video en donde aseguraba que en distintas ocasiones ha solicitado en correos electrónicos enviados a sus maestros que se dirijan a ella con el pronombre "elle".

"Yo suelo mandarle correo a mis profesores en cada inicio de semestre, también la oficina de género lo hace. Lamentablemente les profesores no siempre acatan el pedido de que me hablen de elle", comentó.

Te recomendamos: Regina Blandón alza la voz por las personas no binarias y defiende el lenguaje inclusivo