Maná relanza su éxito 'El reloj cucú' con una nueva versión

Después de mantenerse un poco ausente de la música, una de las bandas latinas más reconocidas a nivel mundial, Maná acaba de anunciar el relanzamiento de uno de sus mayores éxitos lanzado en 1994: 'El reloj cucú'.

Y para sorpresa de sus seguidores, la agrupación dará un toque diferente, presentando una nueva versión junto a la voz de Mabel Vázquez, la pequeña de 12 años que se adjudico el primer lugar en el programa “La Voz Kids México”.

Fue durante la emisión del programa matutino “Venga la Alegría” que Fher Olvera vocalista de Maná confirmó la colaboración, asegurando que la agrupación quedó encantada con la voz de Mabel.

"Es de las canciones que más me conmueven, que más me han pegado en la piel... Mabel que está empezando y con una carrera muy sólida, todavía un poco desconocida, seguramente va a ser muy famosa. La vimos que llegó a la final de La Voz Kids con una interpretación que tú no puedes dar crédito, yo pocas veces he escuchado a una cantante como Mabel, te lo digo de corazón", señaló el integrante de Maná.

Así mismo, Fher compartió que Maná será honrada con el premio Billboard Ícono que le será otorgado en los Premios Billboard de la Música Latina 2021, en dónde ofrecerán una actuación musical exclusiva de la nueva versión.

Además, a través de sus redes sociales que la agrupación compartió un adelanto de lo que podremos escuchar en la nueva versión, la cual será incluida en un nuevo disco de duetos, entre ellos su canción con Sebastián Yatra y Pablo Alborán. El sencillo y video oficial serán lanzados en todas las plataformas digitales inmediatamente después de su actuación musical.

Fher y Mabel comparten una historia

Fher también compartió que tanto él como Mabel comparten la misma historia: crecer sin un padre y con una madre soltera que lucha contra todo por sus hijos:

"La mamá hace la labor de padre y madre, como lo hizo mi mamá o como lo hace la mamá de Mabel, pero también el ejemplo vivo es el que más vale, el de día a día nos hace hacernos fuertes, responsables, trabajadores y entrarle a la vida. El cielo te quita, pero también te da muchas cosas, así es la vida y hay recompensas. Fui muy feliz, me hubiera gustado tener padre, pero no fue así y está bien también", dijo.

Además del relanzamiento de este éxito, Maná estrenó una docuserie de cuatro capítulos titulada Reloj Cucú en dónde podremos ver entrevistas, escenas hermosas en las playas paradisiacas y el testimonio de Mabel y su mamá, Fernanda, sobre cómo fue para ella el proceso de criar a su hija sola y cómo esto la fortaleció tanto a ella como a su hija.