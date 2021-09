Después de una pausa en su carrera, Megan Fox ha decidido regresar en un remake modernizado de Bonnie and Clyde, que llevará por nombre Johnny and Clyde, y aunque no será la protagonista, se encuentra más que lista para convertirse en la villana de la historia.

Fox interpretará a una jefa del crimen llamada Alana, y compartirá créditos con Tyson Ritter, quien fingirá como su jefe de seguridad, y juntos, poseen y gestionan un casino que ha sido considerado por los amantes titulares como su próximo gran golpe mientras se embarcan en una ola de crímenes y asesinatos a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS: Megan Fox reacciona al bullying que sufre su hijo por usar falda y vestido en la escuela