Tal parece que la “cultura de la cancelación” esta en todo su apogeo, afectando a series, películas y celebridades, y quien mejor para hablar del tema que Johnny Depp, que recientemente se ha declarado victima de ello, asegurando que se ha extendido por toda la industria del cine.

Fue durante su reciente aparición en el Festival de Cine de San Sebastián, dónde fue cuestionado sobre la perdida de papeles en Hollywood que ha tenido a raíz de ser acusado de "maltratador de mujeres" por un tabloide de los Estados Unidos, y su respuesta dejó a más de uno impresionados.

Imagen: Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

"Es una situación muy compleja, esta cultura de la anulación, o esta prisa instantánea por juzgar basándose esencialmente en lo que es el aire contaminado”, comentó antes de recibir el Premio Donostia de honor en el Festival de Cine de San Sebastián de este año.

El actor hizo gran hincapié en que "nadie está a salvo" de la cultura de la cancelación, e invitó a la gente a "defender" a las personas que se enfrentan a la "injusticia".

“Se nos ha ido tanto de las manos que puedo asegurar que nadie está a salvo. Ninguno, mientras alguien esté dispuesto a decir una cosa. Hace falta una frase y ya no hay terreno, se ha levantado la alfombra. No sólo me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente. Este tipo de cosas les ha pasado a las mujeres, a los hombres. Lamentablemente en un momento dado empiezan a pensar que es normal. O que son ellos. Cuando no lo es", respondió el actor de 58 años.