¿Se viene colaboración? J Balvin presume foto junto a Ed Sheeran y fans comienzan teorías

¿Te imaginas a J Balvin y Ed Sheeran juntos en una canción? La verdad es que no, sin embargo podríamos estar más cerca de lo que pensamos de una colaboración entre estas grandes estrellas, y los fanáticoS han comenzado a lanzar teorías.

Las redes sociales se volcaron luego de que el reguetonero publicara una fotografía junto al cantante británico, provocando que los miles de seguidores de ambos comenzaran a especular que lo de este par es más que una simple amistad.

“Amistad primero, negocios después, la persona guía la vibra correcta. Love (amor) Ed Sheeran”, tituló Balvin una fotografía en dónde se ve al dúo mirando a la cámara con una sonrisa.

Fueron pocos los minutos para que la publicación rebasara los más de un millón de likes y obtuviera más de 62.000 comentarios, entre ellos las reacciones de Llane, reguetonero amigo del puertorriqueño, Tito el bambino, Zion, y hasta Tommy Mottola.

¿Hay alguna posibilidad de colaboración? Queremos pensar que si, pues J Balvin cuenta con decenas de colaboraciones con músicos de todo tipo como Beyoncé, Selena Gómez, David Guetta y Bebe Rexha. Y Ed Sheeran no se queda atrás, pues ha realizado lanzamientos musicales con artistas latinos como Paulo Londra en ‘Nothing on You’, y una versión de ‘Shape of you’ con Zion y Lennox.

Sumado a esto tenemos que las dos estrellas iniciaran su gira mundial, por lo que no se descarta que puedan encontrarse en el escenario, además de que una canción entre los dos artistas sería muy orgánica y seguro que a los fans les encantaría.