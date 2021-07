J Balvin despierta criticas y memes tras colaborar en una canción con Metallica

En las últimas semanas J Balvin se ha mantenido en el ojo del huracán, empezando por el nacimiento de Río, su primer hijo, el cual tuvo hace unos días con la modelo Valentina Ferrer.

Posterior a este importante acontecimiento, resulta que el cantante dio de que hablar luego de que anunciara la colaboración que hizo con Metallica, la cual le valió de críticas y hasta memes en las redes sociales.

También puedes leer: ¡Ya nació el bebe de J Balvin! Y esto es lo que le regaló a Valentina Ferrer para celebrarlo

La canción ‘Where ever I May Roam’ formará parte del nuevo disco de la banda de metal, y lo interesante es que en este material se reunirán a 53 artistas de talla internacional, con lo cual Metallica espera un regreso a la escena musical inolvidable.

A pesar de que muchos seguidores de la banda se emocionaron luego de escuchar que habría un nuevo trabajo musical, lo cierto es que las criticas no se hicieron esperar luego de que se enteraran que entre las colaboraciones se encontraba J Balvin, pues como sabrás los géneros musicales que manejan son totalmente opuestos.

Algunos de los argumentos por los cuales los fans estaban descontentos con el resultado de ‘Where ever I May Roam’, es que la pista “sufrió” cambios y sonaba muy distinta al integrar la voz del reguetonero.

Quizá te interese: J Balvin estrena "Qué más pues" con María Becerra

El nuevo álbum de Metallica lleva por nombre The Black List, y se espera que llegue a las plataformas digitales de streaming el próximo 10 de septiembre, y solo estará a la venta en formato físico, tanto en CD como en vinil.

También te comentamos que en este material discográfico podrás escuchar colaboraciones de Metallica con Juanes, Mon Laferte, José Madero (ex vocalista de Pxndx), Elton John, Miley Cyrus, Cage the Elephant, Portugal the Man, Royal Blood y Weezer.

Te recomendamos: Niegan entrada a J Balvin a prestigiosa tienda en Nueva York



Por el meollo que se armó en internet, todo parece indicar que esta colaboración desagradó a muchos, tanto así que se comenzaron a generar una gran variedad de memes, de los cuales aquí te dejamos los que lograron hacerse virales:

Acabo de escuchar el cover de "Wherever I May Roam" de J Balvin. pic.twitter.com/eD54yjsH0j — PeliColombianas (@Pelicolombianas) July 21, 2021

Ya escuché lo de Metallica con J Balvin, absolutamente abominable. pic.twitter.com/0Uh8DdDOFA — Cristian David Romero ® (@ICristianRomero) July 21, 2021

¿J Balvin y Metallica?



Los metaleros que siempre criticaron el reggaeton: pic.twitter.com/hZQeyHSl4A — Maik 🏳️‍🌈🏳‍⚧ (@ItsMaikel) July 21, 2021