Recientemente, Natalia Téllez sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales al revelar que se convertiría en madre por primera vez.

La noticia fue bien recibida por sus seguidores, ya que de inmediato comenzaron a dejarle comentarios de amor y cariño, y aunque en ese momento no había dado muchos detalles acerca de esta etapa de su vida, lo cierto es que en todos sembró la semilla de “querer enterarse de más detalles”.

Y así pasó, pues hace apenas un par de horas la conductora compartió detalles de su embarazo y hasta reveló el sexo de su bebé.

Todo sucedió durante el programa de “Netas Divinas”, en donde contó a Consuelo Duval, Daniela Magín y Paola Rojas que la idea de ser mamá la comenzó a tener desde hacia un tiempo, pero nunca que pensó en que pasaría tan pronto, de hecho se imaginó que quedaría embarazada en uno o dos años.

Respecto a lo anterior, también dijo que sobre todo le tomó por sorpresa ya que se embarcó en dos proyectos de trabajo, confiando en que no sería mamá pronto.

La emoción de la conductora de 35 años fue tal, que no dudo ni un momento en compartir detalles de cómo estaba viviendo su embarazo, y además dijo que ella nunca había estado en contra de la maternidad, como muchos cibernautas habían comentado en la red, pero si precisó en que la ausencia de su madre le afectó de alguna manera, ya que tuvo que pensar muy bien si estaba lista para ser el gran apoyo que necesita un hijo.

“Lo que creo es que hay que defender el derecho a decidir, lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar, porque la decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando yo la pérdida más grande ha sido no tener a mi mamá, entonces yo decía: 'no soy suficientemente adulta, no tengo una pareja suficientemente adulta, ¿cómo voy a traer a alguien al mundo? Si yo no puedo ser el soporte que sé que son las mamás'”, confesó

Por otra parte, Natalia sorprendió a todos al revelar que su bebé sería niña. "Nos gusta Emilia, Lucía, Miranda", dijo emocionada Téllez sobre los posibles nombres de su hija.

Además de lo anterior, Paola Rojas se encargó de compartir una fotografía en donde se ve a Natalia mostrando el tamaño de su pancita a tres meses de embarazo.