Violeta Isfel confiesa tener un problema de salud y llora en pleno programa de televisión

Recientemente, Violeta Isfel se convirtió en el centro de atención de las redes sociales, luego de que en pleno programa de televisión rompiera en llanto.

Sus lágrimas fueron consecuencia del cambio hormonal que le está provocando el tratamiento al que se ha sometido para convertirse en madre de nuevo.

Es por lo anterior que definitivamente, la actriz ha teniendo que atravesar una montaña de emociones, pues como recordarás el 2020 fue muy complicado para ella, ya que al no llegarle propuestas de trabajo, atravesó por una mala racha económica y se vio en la necesidad de abrir un negocio de hamburguesas.

Fueron varios meses los que Isfel estuvo alejada de las pantallas, pero ahora, afortunadamente, todo mejora poco a poco, ya que en la actualidad es una de las conductoras del programa Mamá Dice.

De hecho, fue en una de las emisiones de este programa que la también cantante se desbordó en lagrimas, justo cuando la sexóloga Irene Moreno tuvo su participación, pues Violeta le pidió su ayuda para lidiar con los problemas emocionales y físicos que le estaba provocando el tratamiento de fertilidad.

La actriz intentó contener las lágrimas, pero al no poder detenerse sus compañeras de inmediato corrieron a apoyarla y abrazarla. "Ay, perdón. Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme diciendo: 'Esta mujer eres y ve todo lo que recorriste'", reconoció la actriz.

Por su parte, la sexóloga la abrazó y expresó el enorme cariño que siente por la actriz. Mientras sus compañeras del programa la tomaban de las manos.

Entre lágrimas, Violeta Isfel explicó que está en un tratamiento de fertilidad, ya que planea ser madre de nueva a cuenta. Añadió que ha sido un proceso complicado dado que tuvo a su primer hijo hace ya más de 15 años.

"No sólo pasa cuando acabas de ser mamá, o sea, yo fui mamá hace 18 años. Es un momento en mi vida en donde ya tengo 36 y obviamente el metabolismo es otro, tus hormonas son otras, me dan unos bochornos en la noche que no entiendo", dijo.

A lo que la sexóloga le explicó que su estado de ánimo también se ve afectado porque se está poniendo hormonas para el embarazo. "Todos estos procesos para la fertilización enloquecen, eso es lo que te está pasando, es totalmente normal", le dijo para tranquilizarla.

