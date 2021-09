“Un dulce y $20”: Niña ofrece recompensa para encontrar a su peluche "BB jaguar"

Muchos hemos encontrado a un verdadero amigo en alguno objeto o peluche, y lo último que queremos es que se vaya de nuestra vida, por ello esta pequeña, tras perder su peluche favorito decidió ofrecer recompensa a aquel que le ayude a localizarlo.

Se trata de Miranda, una pequeña de tan solo siente años y que vive en la CDMX pidió ayuda para encontrar a su peluche “BB Jaguar” el cual, según la información de su anuncio, pudo haber perdido en una plaza comercial.

Melisa Anger / Getty Images

Miranda realizó un cartel con su puño y letra en el que explicaba como fue que se extravió su juguete, así como la ubicación en dónde podría haber sido encontrado: “Fui al cine a la Plaza Encuentro Fortuna, llevé conmigo a mi peluche que tengo desde que soy bebé, tenía 3 años cuando me lo dieron”, escribió con su puño y letra en un conmovedor mensaje.

“Al llegar a casa me di cuenta que no estaba en mi mochila, yo creo que se me cayó. Lo extraño mucho por que es mi mejor amigo de toda la vida”, escribió Miranda, quien anotó un número de celular para que se comuniquen quienes hayan localizado a su compañero de peluche.