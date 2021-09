Confunden a la esposa de esta mujer con su abuela

En el amor no hay límites de edad, y esto puede ser comprobable gracias a la historia que te compartiremos el día de hoy. Se trata de dos mujeres que decidieron llegar al altar a pesar de que entre ellas hay una diferencia de 37 años.

Mientras Eileen tiene 61 años, Julia tiene apenas 24, y una de las razones por las que decidieron compartir el camino es porque empataron en ideas y además se dieron cuenta que se complementaban la una a la otra.

Por un lado tenemos a Julia Zelg, ella tiene 24 años y es una influencer muy popular de las redes sociales, ya que alcanza poco más de 100,000 suscriptores en su canal de YouTube, se está entrenando para cantar y al conocer a Eileen su vida cambió para siempre.

"Publico muchas cosas diferentes sobre mi vida o sobre moda. Literalmente, cualquier cosa que me interese", compartió la vlogger.

Ella es Julia. / Instagram/Juliazerg

Del otro lado tenemos a Eileen de Freest, quien es una corresponsal política de 61 años que se convirtió en estrella de YouTube por su propia cuenta. "Trabajo en redes sociales y para la política", explicó.

Eileen nació en Estados Unidos y más tarde se mudó al Reino Unido, donde trabajó como corresponsal ocasional de BBC Radio Politics. Antes de ese gran salto profesional, De Freest estudió en College of New Jersey y en City University of New York.

Y aunque ambas estaban siendo exitosas en lo que les apasiona hacer, lo cierto es que se sentían solas, por lo que todo comenzó cuando Eileen se metió a Tinder para divertirse un poco, y con un poco de suerte encontrar a una pareja que fuera compatible con ella.

Y lo mismo hizo Julia, de 24 años, fue entonces que a través de esta plataforma ambas se dieron cuenta de que eran compatibles. “Tenemos mucho en común. Las únicas diferencias son nuestra edad y nuestro estilo de moda, probablemente", compartió Zelg.