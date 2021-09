¡Cuánta honestidad!: Joven devuelve millonaria cantidad que le depositaron por error

Al darse cuenta de que varias personas tenían el mismo nombre, comenzó una campaña a través de su cuenta de Facebook para buscar a Alda Solange Saguier García, la mujer que hizo la transferencia, para devolver el dinero, hasta dar con la hija de la señora.

Ambos se contactaron, se verificó su identidad y luego se hizo la respectiva devolución del monto: "Me mostró hasta la captura de pantalla de la transferencia. Así que no hubo duda de que era ella y se lo devolví", aseguro el joven.

Imagen ilustrativa / krisanapong detraphiphat / Getty Images

Nunca tuvo la intención de quedarse con el dinero

Según relata Matu, en ningún momento quiso quedarse con un dinero que no es suyo, pues sufrió una experiencia similar a la de Alda Saguier, pero no se lo devolvieron: "Siempre dije que si me pasaba a mí me gustaría que me devolvieran, por eso ni se me ocurrió quedarme con el dinero, es más, me pasó a mí y nadie me devolvió y sé lo que duele eso".

Por su parte, la señora Alda se mostró muy agradecida con el gesto de 'Matu': "Hoy me he llevado una grata sorpresa al saber que 'Matu' me buscaba para devolver una transferencia que hice mal ayer. Todavía hay gente honesta que quiere ayudar a los demás”.