"Paternidad sin género": Papá transgénero se niega a definir el género de sus hijos

"Mi viaje como persona trans definitivamente tiene algo que ver con la forma en que soy padre. Salí del clóset después de mudarme a los 18 años, pero sabía que era trans cuando tenía cinco años porque no me sentía cómodo en mi propio cuerpo. Acorté mi nombre y comencé la terapia hormonal y estoy a punto de volver a tomar hormonas ahora que he dado a luz", declaró Sav.

Además, ha confesado que no quiere que sus pequeños tengan malos recuerdos de su infancia, y espera que sus decisiones como padre ayuden a sus hijos a encontrar su "verdadero yo", y así sentirse cómodos con su identidad.

“No quiero que se refieran a ellos como algo que no son y que sus recuerdos terminen siendo malos. He criado a mis hijos sin género hasta que ellos puedan decirme cuál es su género. No lo hago de manera binaria porque eso también es un género, y el objetivo es no darles una identidad de género”, aseguró Butler.

El hijo mayor de Butler ya cuenta con tres años, y a su corta edad el pequeño ya a ha manifestado que es varón, Sav espera que el recién nacido, a quién nombró Eden, y que actualmente no tiene género, le diga también su sexo a los tres años.

Imagen / Facebook / Sav Butler

"A los tres años, están hablando y pueden entender y decirte su identidad de género para que puedan decírselo a la gente con el tiempo. El género no es igual al sexo y me enojo porque la gente pregunta cuál es el género del bebé, pero los bebés aún no tienen identidades de género; todo lo que saben es hacer caca, orinar, comer y dormir", comenta el padre de familia. Sav ha recibido muchas críticas sobre la forma de criar a sus dos pequeños, pues aseguran que es su decisión imponer una identidad a sus hijos, sin embargo él piensa que sería bastante "hipócrita" si así lo hiciera. Imagen / Facebook / Sav Butler

Con esta decisión, Sav espera animar a otros padres a considerar la posibilidad de criar a sus hijos sin género: "Los niños se entienden a sí mismos más de lo que creemos. A los tres años ya conocen la identidad de género y pueden expresarse y hablar”, asegurando que su hijo de tres años probablemente sabe más sobre el género que la mayoría de los adultos.