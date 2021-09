Acusan a "El Juego del Calamar" por plagio a película de 2014

"El Juego del Calamar" se ha convertido en una sensación de Netflix. Lleva varios días en tendencia y todos hablan de ella. Sin embargo, una película japonesa en realidad pudo haber sido la de la idea original y ahora la serie surcoreana es acusada de plagio.

Muchas personas alrededor del mundo han quedado sorprendidos con la historia de "El Juego del Calamar" en Netflix. Personas luchando en un juego donde solo el ganador sobrevive. Juegos infantiles que se convierten en una verdadera masacre. Pero ¿esta historia innovadora se trata en realidad de un plagio? Hay quienes aseguran que sí.

En redes sociales ha iniciado una polémica luego de que compararan algunas escenas de "El juego del Calamar" con la película japonesa "As The God's Will" estrenada en 2014 y dirigida por Takashi Miike.

Si ya viste "El Juego del Calamar", recordarás la escena de la muñeca robot gigante en el juego "luz roja, luz verde". Así mismo, la escena del reloj en cuenta regresiva. Esas dos escenas son muy parecidas a unas de la película "As the God's Will".

Hwang Dong-Hyuk, director de la serie, salió en su defensa y dio sus primeras declaraciones sobre si fue plagio o no de la película de 2014.

"Si tuviera que decirlo, diría que lo hice primero. Es cierto que el primer juego es similar, pero después de eso, no hay similitudes. Trabajé en 'El juego del calamar' entre 2008 y 2009, y en ese momento, el primer juego ya estaba agregado como Luz roja – Luz verde", aseguró.

Y es que Hwang Dong-Hyuk inició esta historia hace más de una década pero la dejó en pausa cuando vio que era difícil distribuirla. Hace unos años, Netflix se interesó en ella y fue como pudo producirla.

¿Ustedes creen que "El juego del Calamar" sí se basó en "As the God's Will"?