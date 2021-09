"No me importa": Belinda estalla contra quienes critican su relación con Christian Nodal

En las últimas semanas, la pareja conformada por Christian Nodal y Belinda se ha visto envuelta en varias polémicas, que si cortaron, que si está embarazada, o que si fue pura publicidad, siempre están en la mira de los medios, y esta vez la cantante estalló contra todos aquellos que critican su amor con el cantante.

Fue a través de una reciente entrevista para la revista Caras que Beli defendió la relación que mantiene junto a Nodal, arremetiendo contra aquellos que se toman el tiempo para criticarlos.

“No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz, comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedármela para mí”, señalo la cantante.

Además, compartió que el trabajar en ella misma para siempre dar lo mejor de sí es lo que la ha ayudado a que los comentarios y críticas negativas no le afecten en su vida, pues han sido constantes las difamaciones que a sufrido.

“Siempre es bueno renovarse emocional, profesional y físicamente. Debemos trabajar por estar siempre en nuestro mejor momento, en nuestra mejor etapa", comentó.

Para finalizar, Belinda hizo hincapié en que se encuentra muy enamorada y continúa con los preparativos de su boda, una de las más esperadas en el mundo del espectáculo.

Nodal defiende su relación

Pero esta no es la primera vez que la pareja estalla en contra de los críticos, pues anteriormente Christian fue el encargado de defender su relación a través de las redes sociales, cuando escribió un fuerte mensaje en Twitter.

Porque quieren sacar todos los pedos mentales, frustraciones y burla con dos personas? No entiendo ni madres. — NODAL (@elnodal) August 10, 2020

Aunque la pareja no logra entender el porqué de esa ensañada ola de críticas hacia su relación, Nodal y Belinda se han mostrado cariñosos en redes sociales, y tratan de evitar a toda costa que las criticas afecten su relación.