YosStop sorprende a su novio con regalo que le hizo desde la cárcel

Poco a poco los ánimos mejoran en YosStop, incluso a pesar de que en estos momentos se encuentra tras las rejas en el penal de Santa Martha Acatitla.

Y es que recientemente su novio Gerardo González compartió en el Instagram de la influncer una fotografía del regalo que le envió desde cárcel.

Se trata literalmente de un “bote hecho en el bote”, tal cual lo describió Yoseline Hoffman en una carta que le hizo a su pareja.

Como se puede ver en la imagen, el obsequio es una especie de bote tejido con rafia y tiene las iniciales de Yosseline y Gerardo, así como un corazón en el centro.

Además del bote decorado, Hoffman expreso el amor que siente por su pareja a través de una carta en donde le escribió lo siguiente: "Hoy quiero agradecerle públicamente a mi pareja, novio, marido, alma gemela y mejor amigo por toda la carga que ha tenido que llevar en esta situación. El verdadero amor traspasa cualquier celda, traspasa países y se siente en donde sea que estés".

"Gerardo se la ha partido todos los días tomando la rienda de todo lo que yo hacía y mucho más, teniendo que cuidarme, ir y venir constantemente, cuidar a nuestros perrijos y ver por mi mamá también. Demasiada carga para una persona que sin obligación lo hace de corazón", escribió Yosseline.

Cabe mencionar que Gerardo junto a la foto que publicó también ha expresado el amor que siente por la youtuber: "En la visita pasada a Yoss me dio este regalazo y una cartita para compartir con ustedes. He de confesar que siento raro hacer esta publicación que habla de mí, sin embargo también les confieso que a pesar del cansancio y desesperación, existe muchísimo amor de por medio que es el verdadero combustible que me motiva día a día".

Además añadió la frase: “All you need is love” (todo lo que necesitas es amor), haciendo referencia a la canción de The Beatles.

En la carta Yosseline también se refiere a Gerardo, con quien lleva más de ocho años de relación, como el amor de tu vida. "G.G. eres un hombre grandioso, un gran ser humano, honesto, leal, recto, humilde, amoroso y todo lo que pude haber deseado. Más de 8 años juntos no es suficiente, espero la vida nos preste muchos más y este sufrimiento y desgaste acabe pronto".