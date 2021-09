YosStop agradece y responde por las cartas que le han mandado sus fans mientras está en la cárcel

En este momento, la situación para Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop no es fácil, pues a pesar de que ya pasaron varias semanas de haber sido detenida, aún no hay certeza de lo que pasará con ella, mucho menos si podrá salir en libertad.

Por lo poco que se ha compartido acerca de cómo se encuentra la influencer dentro de prisión, todo parece indicar que es muy difícil que mantenga comunicación de manera constante con su familia, ni que decir con sus millones de seguidores.

También puedes leer: Rix libre tras pagar multa de 30 mil pesos, su novia publica su primera foto

Y ante ese obstáculo, una de las formas que encontraron sus fans para poder brindarle amor, cariño y apoyo, fue a través de unas cartas que entregaron al novio de la youtuber para que él pudiera leérselas al visitarla en el penal de Santa Martha Acatitla.

De hecho, fue a través de la cuenta de instagram de YosStop, que su novio Gerardo González publicó un mensaje de agradecimiento que la influencer le mandó a todos sus fans.

“He procurado leerle al menos una o dos cartitas a Yoss cada oportunidad que tengo y me dictó el siguiente texto para ustedes”, explicó su novio en la publicación.

Quizá te interese: Revelan que YosStop paga por protección en la cárcel

En la imagen que publicó su pareja se observan varias cartas que le han enviado a la influencer sus “stoppers”, la cual estuvo acompañada de un texto que la propia Yoseline pensó para todos sus seguidores.

“Quiero decirles que sus palabras me hacen tanto bien, tanto que no se imaginan. Son increíbles las palabras y las historias tan bonitas que me comparten y me hacen parte de su vida”, escribió la youtuber.

Te recomendamos: Su sueño era ser youtuber, murió con ocho millones de suscriptores

“Cada carta de ustedes es una caricia a mi alma, espero muy pronto poderlas leer todas en físico y responderles a cada un@ de ustedes. Por ahora sólo puedo agradecerles por su apoyo y amor, los amo de vuelta. Gracias, Gracias, Gracias”.