"Oye, disculpa. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Qué signo eres?", preguntó la clienta. Cuando Tania Bazarcito respondió que era Géminis, la conversación se tornó muy incómoda pues la compradora ya no estaba interesada.

Le cancela compra por ser géminis /

"No manches si te ves buena onda. Oye sé que te sonará mal plan pero prefiero cancelar el pedido. No te lo tomes personal pero prefiero no tener trato con los géminis, ya he tenido malas experiencias con los géminis", dijo supuestamente apenada.

Tania se rió y preguntó si se trataba de una broma pero la compradora insistió en cancelar el pedido: "Lo siento mucho, ojalá vendas mucho. Te cubro de luz. Perdón por no preguntar desde el inicio. Es que se ve que tenías una vibra bien bonita en tus memes y tu ropa. En fin, muchas gracias por tu tiempo", concluyó.