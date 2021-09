Freddie Highmore, protagonista de 'The Good Doctor', se casa en secreto

Todo parece indicar que Freddie Highmore, protagonista de 'The Good Doctor' ha conseguido un nuevo título: el de esposo, y es que el actor reveló que contrajo matrimonio en secreto.

Fue durante su visita al programa Jimmy Kimmel Live, cuando el presentador notó un pequeño gran detalle en uno de los dedos del actor de 29 años, pues llevaba un anillo, y claro está que no quiso quedarse con la incógnita de lo que esto representaba.

Imagen / Randy Holmes/ABC vía Getty Images

Al ser cuestionado sobre si era o no un anillo de bodas, Freddie respondió lo más normal posible: "Sí, es una alianza. Sí, me he casado. Es curioso que desde que llevo este anillo la gente me pregunta si estoy casado, así que pensé que debía aclararlo".

Pero lo que más llamó la atención del publico es que durante su anuncio, el actor hizo referencia a la aparición de Tom Cruise en The Oprah Winfrey Show, cuando saltó al sofá para expresar su emoción por la entonces novia Katie Holmes.

"No voy a saltar en el sofá del programa de entrevistas y expresar mi emoción de esa manera. Sé que eso se hace en Estados Unidos. Pero soy tan feliz como puede serlo un británico y ahora estoy casado con una mujer maravillosa. Así que sí, me siento muy feliz ", comentó Highmore emocionado por su compromiso.

Jimmy Kimmel se mostró ansioso por saber quien era la chica misteriosa, sin embargo Freddie solo confirmó que su nueva esposa también es británica, pero prefirió no revelar su identidad. También confesó que todavía se está acostumbrando a la palabra "esposa".

"Todavía no puedo superar la terminología y el vocabulario - como, un 'hombre casado' simplemente suena muy viejo y 'mi esposa' suena muy posesivo. Todavía no lo utilizamos, pero simplemente señalamos los anillos y decimos: 'Toma, mira, haz o saca tus propias conclusiones'", aseguró el actor.

Después de explicar su inquietud por llamar a su nueva novia "mi esposa", Jimmy Kimmel ofreció al actor de Finding Neverland un pequeño consejo matrimonial: "Vas a tener que aflojar un poco", algo que el actor agradeció.