Clienta tóxica le pide que la entrega la haga una "fea" porque novio es ojo alegre

"Yo no soy celosa, solo cuido lo que es mío". Seguro es lo que dijo esta clienta celosa y tóxica que se hizo viral en los últimos días luego de que una vendedora la expusiera en redes sociales, por hacérsela de tos.

La cuenta de Facebook "Pichicatería" compartió un altercado que tuvieron con una de sus clientas llamada Perla pero que han decidido apodar como "La Tóxica". Y es que aunque estaba muy satisfecha con los productos que compró, tenía un serio problema: la que hacía las entregas era muy bonita y se arreglaba muy bien.

La "Pichicatería" compartió la serie de conversaciones de Whatsapp que tuvo con Perla. En estas, la mujer se quejaba de lo arreglada que estaba la que hacía entregas y cuestionaba su profesionalismo asegurando que se había arreglado porque sabía que su novio iba a recoger el pedido.

Pide que la entrega la haga una fea porque su novio es ojo alegre /

"Solo sin que te ofendas. ¿Siempre te arreglas así cuando entregas o solo fue porque te dije que iba mi novio?", preguntaba la clienta.

Aunque la vendedora intentaba arreglar la situación, la novia tóxica insistía en que no le parecía: "Es que mi novio es muy ojo alegre y pues llegó diciendo que te veías muy guapa, muy arreglada y no sé qué tanto. Entonces sinceramente no me gustaría que te vuelva a ver porque soy muy celosa y no te conozco y la verdad no sé cómo seas", continuó.

"La verdad yo estoy muy feliz con él y mejor que le entregue el chavo o una fea, tú no, porfis".

La vendedora, perdiendo un poco la paciencia, aseguró que ella no iba con intenciones de ligar pero la novia se ofendió con el comentario y le dijo que de cualquier manera su novio ni siquiera le haría caso.

"Tampoco eres la gran cosa, neni. ¿Sí lo viste? No te haría caso pero por si las dudas y así nena".

La conversación se hizo cada vez más tensa hasta que la vendedora le dijo que si lo prefería, podía hacer la entrega por Didi o Uber pues no permitiría que le faltaran al respeto a ella o a su equipo de trabajo. La novia celosa se enojó y aseguró que la quemaría en redes sociales pero por lo que podemos ver, la vendedora ganó.