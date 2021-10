Muchos de los personajes de Harry Potter nos han conquistado. Algunos, con solo la oportunidad de aparecer en una de las películas, cautivaron para siempre. Tal es el caso de Viktor Krum personaje de "El Cáliz de Fuego".

Viktor Krum, interpretado por Stan Yanevski, fue uno de los personajes favoritos de Harry Potter. El mago búlgaro podía ser de pocas palabras pero aún así logró conquistar a Hermione y ser aclamado por los demás alumnos. Su aspecto serio y su musculosa figura, hacían que todas las fans de la saga se enamoraran de él. Pero ¿qué es de su vida ahora que ha terminado la película?

Stan Yanevski, actor que interpretó a Viktor Krum en "Harry Potter y el Cáliz de Fuego", actualmente tiene 36 años y ha sabido aprovechar el éxito de su personaje para conseguir más trabajo. Así mismo, ha encontrado la felicidad en algunas otras pasiones.

A través de su cuenta de Instagram, Yanevski comparte un poco de su vida diaria. Aunque a nivel internacional no es tan reconocido, en su natal Bulgaria sí lo es y sigue trabajando en películas como "Last Man Down", "The Cloaking", "Back 2 Back".