‘Muchas gracias a todes’: Diego Luna es ovacionado por su emotivo e inclusivo discurso

En los últimos meses, el lenguaje inclusivo ha estado en boca de todos, y hay cientos de celebridades que no se han cansado de pronunciarse a favor, y esta vez fue Diego Luna quien decidió hacer un homenaje hacia este durante su discurso en los Premios Platino.

Fue este fin de semana Al momento en que Diego recibió el premio Platino de Honor del Cine y Audiovisual Ibericano que el actor agradeció con un emotivo discurso en dónde decidió hacer uso del lenguaje inclusivo para llegar a todos sus seguidores.

Imagen / Getty Images

"Muchas gracias a todes", mencionó, “Yo más que un reconocimiento a lo hecho, pienso que es un compromiso a lo que me queda por hacer, un compromiso a seguir contando historias y a seguir con mi quehacer”, comenzó su discurso el actor.

Antes de alentar a los asistentes con palabras como: "somos capaces de mucho más y ahí viene una segunda oportunidad, todo va a ir bien", Luna hizo enfasís en los cambios que la pandemia ha provocado en la vida de las personas, y el como el cambio es la única solución para sobrellevar la situación.

“La pandemia nos trajo la certeza de una responsabilidad inminente. No podemos volver a lo mismo. Sería una pena regresar a donde estábamos y no aprovechar la oportunidad que estos momentos tan complejos nos traen. Sería casi un suicidio colectivo”, exhortó.

Y es que Diego afirma que la comunidad del cine debe ser un ejemplo y hacer que “las distancias entre las industrias se acorten”. Entender que el territorio de nuestras historias no se limita a nuestras fronteras: “Nos toca a todos, a todas, a todes, contar nuestros cuentos. Nadie mejor que nosotres para hablar de nuestro contexto”.

Al termino de la ceremonia, varios medios se acercaron con el director de cine para preguntarle acerca de su discurso; ante esto, confesó que sus hijos le han ayudado a darse cuenta de la importancia de este tipo de lenguaje: “Por eso lo leí, la verdad. Porque cuando me tiene que salir natural, todavía me cuesta, claro. Tengo que re programar muchísimo ahí, son muchos años de hacerlo de otra forma y no por eso no lo voy a intentar”.

Recordemos que esta no es la primera vez que Diego se pronuncia a favor del lenguaje inclusivo, pues hace un par de meses, en el podcast “Creativo” de Roberto Martínez, explicó que trata de incluirlo en su vida diaria, y dentro de su trabajo.