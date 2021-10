Selena Gomez anuncia tema inédito junto a Coldplay

Durante el año, Coldplay se ha posicionado en los primeros lugares de las listas con increíbles colaboración a lado de grandes artistas, y esta vez la banda británica ha sacado a la luz una nueva colaboración con, nada más y nada menos que Selena Gomez.

Fue la ex chica Disney quien compartió la noticia a través de sus redes sociales, en dónde publicó un pequeño fragmento de lo que próximamente escucharemos con la fusión de voces entre Gomez y Chris Martin que lleva como título: "Let Somebody Go".

En el breve vídeo se puede observar una versión reimaginada y en tecnicolor del planeta Tierra girando en el espacio, rodeado de decenas de estrellas, mientras se escucha cantar a Selena: "Cuando llamé a los matemáticos y les pedí que me explicaran/dijeron que el amor sólo es igual al dolor", mientras el líder de Coldplay hace los coros.

Aún no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento de "Let Somebody Go", aunque está previsto que aparezca en "Music of Spheres", el próximo álbum de Coldplay que se publicará el 15 de octubre.

Así mismo, la banda no ha dado más detalles sobre la colaboración, y en sus redes sociales sólo han compartido el anunció de Selena, confirmando así que se viene algo fuerte entre ambos.

Para Selena, esta unión representa el regreso a los escenarios y su último lanzamiento, después de "999" junto al cantante colombiano Camilo, además de su primer EP en español al que tituló “Revelación”, el cuál lanzó en marzo.

Por su parte, para Coldplay, "Let Somebody Go" llega tras el lanzamiento de "My Universe", colaboración con BTS, una de las bandas de K-pop del momento, logrando alcanzar los primeros lugares en la radio, y la cual fue interpretada en el Global Citizen Live de Nueva York.

