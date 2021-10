Chica eres linda. Daniela Rodrice ha llegado a las redes sociales a conquistar con su sentido del humor, sus chistes y gracia. Si eres fanático de TikTok seguro ya la conoces y es que quién puede resistirse a sus videos.

A través de su cuenta de TikTok, Daniela Rodrice confirmó la serie de operaciones que se realizó hace más de un mes. Hizo bromas sobre la gente que le dijo que no lo necesitaba y reveló cada una de las operaciones que se hizo.

"Me hice las orejas, me las hice para atrás, me hice la lipo-papada [...] y me quitaron todos los fillers de los labios y me volvieron a hacer la forma de mis labios", confesó sin ninguna preocupación.

Daniela Rodrice y sus operaciones / Pero ahora que sabemos todas las cirugías que se ha hecho Daniela Rodrice (incluyendo el busto que lo confirmó meses antes), ¿te imaginas cómo lucía antes de sus operaciones? Y no nos referimos de apenas sino desde su primera cirugía. El antes y después de las cirugías de Daniela Rodrice Otros aseguran que Rodrice también se quitó cachete, se operó la nariz aunque eso aún no lo ha confirmado. El antes y después de las cirugías de Daniela Rodrice / Basta ver en su canal de Youtube sus videos de hace unos años para ver el cambio de Daniela Rodrice aunque fotos más antiguas mostrarían una diferencia aún más grande. LEE TAMBIÉN: Lanzan primer trailer de "House of Dragon", precuela de Game Of Thrones Quién es Daniela Rodrice Daniela Rodrice es una influencer originaria de Mazatlán Sinaloa. A sus 24 años de edad cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y otro millón en Youtube. Rodrice se hizo famosa por sus videos en TikTok reaccionando a otros videos. Así mismo por sus frases como "chica eres linda", "quisiese pero no pudiese" y "eale".