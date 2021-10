“Fue una tortura”: Jake Gyllenhaal revela lo incómodo que fue grabar escenas subidas de tono con Jennifer Aniston

Para algunos famosos, grabar escenas subidas de tono en algún film suele ser algo espontaneo que incluso suelen presumir, pero para otros representa todo un reto que puede volverse una “tortura”, y así ha catalogado Jake Gyllenhaal su trabajo junto a Jennifer Aniston.

Y es que lejos de lo que muchos pudieran imaginar, y pese a que Aniston ha sido el crush de toda la vida de Jake, el actor confesó durante una entrevista para The Howard Stern Show que estaba muy enamorado de la actriz en el momento de hacer ‘The Good Girl’, lo que hizo que las cosas fueran bastante incómodas para él.

"Oh sí, fue una tortura. Estuve tan enamorado de Jennifer durante años y ahora, de repente, acabé en estas escenas románticas con ella. Pero también no fue una tortura. Quiero decir, vamos. Fue como una mezcla de ambas cosas ", confesó Gyllenhaal.

Cuando el presentador Howard Stern le cuestionó si el rodaje de esas escenas era excitante para Gyllenhaal, el actor rechazó la idea, señalando que no es "excitante" por la cantidad de gente que lo ve: “Las escenas de amor son "incómodas" en cualquier plató "porque hay tal vez 30, 50 personas viéndolo, tal vez. Si es un plató cerrado, es menos. Eso no me excita".

Incluso, el actor se atrevió a comparar este tipo de filmaciones con el rodaje de una escena de lucha: “La mayoría de las veces, es extrañamente mecánico. Además, es un baile... estás haciendo una coreografía para una cámara. Tienes que coreografiar esas cosas", compartió el actor. "Y siempre lo he intentado".

Jennifer utilizó la técnica de “la almohada”

Además, confesó que para este tipo de escenas, hay técnicas que los actores utilizan para asegurarse de que las cosas se mantengan profesionales en el set, y durante el rodaje de The Good Girl, admitió que "se utilizó la técnica de la almohada".