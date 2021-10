Actriz de Anne With An E muestra su belleza natural al raparse para combatir el cáncer

TE RECOMENDAMOS: Dwayne Johnson "La Roca" debuta como rapero

Las quimioterapias son, hasta ahora, el tratamiento más efectivo para combatir el cáncer. Sin embargo, uno de los efectos secundarios más recurrentes es el debilitamiento del cuero cabelludo y como consecuencia, la pérdida del mismo. Por eso, para Miranda Mckeon, el diagnóstico de su enfermedad no solo le provocó una lucha por su salud, sino por su aspecto físico.

En distintas ocasiones, Miranda confesó lo mucho que le preocupaba tener que raparse por la caída de cabello. Esta vez regresa con un mensaje de la belleza más allá de la apariencia.

Miranda Mckeon compartió el video del momento en que la raparon /

A través de su cuenta de Instagram, Miranda Mckeon mostró un video del momento en que le raparon el cabello, acompañado de un mensaje de amor propio:

"Hice una cosa. Solo unos días antes de mi última quimioterapia (¡el martes!), Llegó el momento de dejarlo ir y finalmente afeitarme la cabeza. Desde el momento en que me diagnosticaron, lo del cabello ha sido un factor de estrés importante, tal vez incluso más que mi salud en general. No es "solo cabello" y no "simplemente vuelve a crecer" (aunque lo hará); durante los últimos cuatro meses, me di cuenta de que la cantidad de cabello es una extensión de la feminidad. Nunca me di cuenta de la alegría que me producía sentirme bonita día a día y de lo mucho que sentía que mi cabello me definía", comenzó diciendo la actriz.

Mckeon reveló que durante estos meses, se ha imaginado cómo sería lucir sin cabello por lo que este paso no ha sido tan difícil e incluso es algo que recomienda a todos los jóvenes de su edad.

"Me he dado cuenta de que soy hermosa por mis aportes en las conversaciones, por mi humor y mi vulnerabilidad, por el tipo de amiga que soy y la forma en que me presento a los que me rodean. Mi belleza es lo menos interesante de mí. Mis amigos y mi familia me han apoyado muchísimo y me han demostrado profundamente que las personas en mi vida no me aman por mi apariencia, me aman por la persona que soy, y yo realmente amo a esa persona", aseguró y concluyó diciendo que ella se considera aún hermosa, aunque no sea de la manera más convencional.

Desde que fue diagnosticada con cáncer, Miranda Mckeon ha utilizado sus redes sociales para mostrar el gran reto al que se enfrenta y para ser un ejemplo para los demás de su edad. El cáncer de mama a una edad tan joven se da solo a un paciente de un millón.