¿Infidelidad? Esta es la supuesta razón por la que Criss Angel y Belinda terminaron

Aunque esta vez no lo hizo a propósito, recientemente el nombre de Belinda circuló en las redes sociales, esta vez al recordar cuales fueron los supuestos motivos por los que terminó con Criss Angel.

Como sabes la cantante siempre ha dado de que hablar por las parejas con las que se la ha visto involucrada, de hecho ha llamado la atención de muchos que después de un tiempo sus ex novios se atrevan a dar la cara y en diferentes ocasiones hablen mal de ella.

Respecto a lo anterior, seguramente has de recordar todos los rumores que circularon en torno ella luego de que terminó con Criss Angel, un famoso mago que era 20 años más grande que ella.

Aunque su romance no duró mucho, si dio mucho de que hablar. / Especial/Internet

Y aunque nunca se dieron a conocer los motivos por los cuales terminaron, lo cierto es que en ese momento, circularon en la red noticias y hasta audios de la cantante contándole a una de sus amigas que el mago le había sido infiel con una de sus bailarinas.

Por su parte, Criss tampoco dio detalles del por qué su relación terminó, pero después de unos meses subió a su cuenta de Instagram una fotografía en donde mostraba su pecho ya sin el tatuaje que se había hecho en honor a la también actriz.

Cabe recordar que la relación amorosa entre ellos duro de 2016 a 2017, y de entre todos los rumores que surgieron respecto a lo que pasó entre ellos para llevar a terminar su relación, fue que la nacida en España le había sido infiel, motivo por el cual el mago habría decidido marcharse.

De hecho el nombre de quien supuestamente sería el tercero en discordia es Benjamín Talei, quien es un cirujano plástico al que Belinda acudió primero como clienta, ya que quería afilarse el mentón y retocarse las mejillas, pero se dice que con el paso del tiempo esa relación laboral paso a una amistad y después a ser la supuesta razón por la que Criss Angel terminara con ella.

Es muy recordado que cuando todo terminó el ilusionista comentó “No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño”.

Con estas palabras dio a entender que perdió millones al estar con Beli, ya que en su momento se dijo que ella recibió mucho dinero por estar con Criss, pero eso no fue todo, ya que se dijo que no fue el único romance del que tuvo algo a cambio, esto tocando el tema de Talei.

